Мащабно погребение в Техеран на убитите ирански военни командири и ядрени физици (ВИДЕА, СНИМКИ)

Стотици хиляди хора излязоха по улиците на Техеран за погребението на командира на Революционната гвардия и други висши военни и на ядрените физици, убити по време на 12-дневната война с Израел, съобщиха агенциите. Ковчезите с тленните останки на командващия Гвардията ген. Хосейн Салами, ръководителя на програмата ѝ за балистични ракети ген. Амир Али Хаджизаде и други преминаха върху камиони по централния столичен булевард "Азади".

Салами и Хаджизаде бяха убити още в първия ден на войната, 13 юни, когато Израел започна бойни действия за унищожаване на иранската ядрена програма.

Според държавните медии на Иран повече от един милион души са се събрали за погребалната процесия. Агенция Асошиейтед прес отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация чрез независими източници, но по цялото 4,5-километрово протежение на основния булевард в Техеран се виждат гъсти тълпи от хора.

In a city of almost 16 million people, barely 5000 Tehran residents showed up for mass regime funerals.



Pathetic honestly. pic.twitter.com/UF23aV5VtZ — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 28, 2025

Към момента върховният лидер аятолах Али Хаменей не е бил забелязан в живото предаване на събитието, излъчено по държавната телевизия. Хаменей не се е появявал публично от преди началото на войната. По време на предишни погребения на убити командири той ръководеше молитвите над ковчезите им и тези молитви бяха излъчвани по телевизията, припомня АП, цитирана от БТА.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи, ръководителят на чуждестранното крило на Силите "Кудс" на гвардейците генерал Есмаил Кани, както и съветникът на Хаменей генерал Али Шамкхани присъстваха на поклонението.

За 12-те дни до обявяването на примирието във вторник Израел по свои оценки е убил около 30 ирански командири и 11 ядрени физици и е поразил успешно осем обекта, свързани с ядрената програма, и над 720 съоръжения от военната инфраструктура на Ислямската република. Над 1000 души са загинали, включително най-малко 417 мирни граждани, според вашингтонската неправителствена организация "Хюман Райтс Активистс".

Иран изстреля над 550 балистични ракети срещу Израел, повечето от които бяха свалени, но тези, които успяха да преодолеят противовъздушната отбрана, причиниха разрушения в много райони и отнеха живота на 28 души.

PHOTO STORY: Iran buries 60 victims of war with Israel, including top military commanders as images show coffins draped in Iranian flags and bearing portraits of the deceased commanders in uniform, near Enghelab Square in central Tehran, on Saturday. pic.twitter.com/INROJOLzuW — LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) June 28, 2025

A large state funeral in Tehran is underway, honouring 60 people killed in the 12-day war – military commanders, nuclear scientists, women and children, their portraits displayed on their coffins, reports Al Jazeera's Resul Serdar Atas.



🔴 LIVE updates: https://t.co/EFPOn9FUDw pic.twitter.com/yVQqHOCVrO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 28, 2025

Днешните церемонии са първите публични погребения на висши командири след спирането на огъня, а иранската държавна телевизия съобщи, че те са организирани за общо 60 души, включително четири жени и четири деца.

