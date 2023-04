Медведев заплаши Полша, че ще изчезне в случай на война между Русия и НАТО

Медведев реагира на изказване на полския премиер Матеуш Моравецки, който заяви, че не се безпокои, че удари на Украйна по територията на Русия могат да доведат до директно стълкновение между Русия и НАТО. "Не знам кой ще победи или ще изгуби такава война, но отчитайки ролята на Полша като преден пост на НАТО в Европа, то тази страна вероятно ще изчезне заедно с глупавия си министър-председател", написа Медведев в Twitter. ОЩЕ: Моравецки иска НАТО да предостави гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО)

Туитът на Медведев беше написан не само на английски, но и с възможност да се преведе на полски.

"Някакъв тъпак на име Матеуш Моравецки каза, че Украйна има право да удари Русия и че той не се притеснява от войната на НАТО срещу Русия, защото последната скоро ще я загуби", написа още Медведев в Twitter.

--- Polish text below ---



Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…