Моравецки иска НАТО да предостави гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО)

В интервю за Meet the Press Полският премиер Моравецки коментира и изтичането на американски документи. Той все още вярва на американското разузнаване след изтичането на информация и обсъжда продължаващата война в Украйна. ОЩЕ: Моравецки: Отношенията ни с Унгария се промениха много заради Украйна

„Ние не изчисляваме никаква точна дата за края на войната. Ние просто наблюдаваме и се опитваме да се адаптираме“, каза той.

