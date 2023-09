Мощен взрив в Истанбул, има жертви и ранени (ВИДЕО)

По предварителни данни експлозията е предизвикана от изтичане на газ в апартамент, разположен на петия етаж на сграда на улица "Казим Карабекир" в Шириневлер. Оглушителният взрив е довел до ударни вълни в квартала, което пък е провокирало незабавната реакция на органите на реда, спешните служби и екипите на пожарната.

A powerful explosion took place in Istanbul



As a result of the accident, one person was killed, four injured, two of them in serious condition.



The preliminary cause is a gas leak. pic.twitter.com/epI4SAsEYU