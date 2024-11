На косъм от огромна трагедия: Руски самолет се подпали в Турция (ВИДЕО)

Двигателят на руски пътнически самолет "Сухой Суперджет 100" се запали снощи при кацане на летището в турския курортен град Анталия, се казва в изявление на турското министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс. Самолетът е летял с "Азимут Еърлайнс", идващ от руския черноморски курорт Сочи.

Заради случилото се летището е спряло работа до 03:00 часа местно време, докато запалилата се машина бъде изтеглена от пистата.

Пилотът е направил спешно обаждане след кацането на самолета в 21:34 часа местно време, а спасителните и противопожарните екипи на летището бързо са потушили огъня, уточнява БТА. Всички 89 пътници и шестима членове на екипажа бяха безопасно евакуирани.

От авиокомпанията "Азимут Еърлайнс" заявиха, че самолетът е направил грубо кацане поради лоши метеорологични условия и силен вятър. Федералната авиационна служба на Русия "Росавиация" заяви, че разследва инцидента. Уебсайтът за проследяване на полети FlightRadar24 съобщи, че самолетът е на седем години. Русия изпитва недостиг на самолети поради западните санкции, наложени във връзка с нахлуването на Москва в Украйна през 2022 година: Заради липса на части: В Русия спряха да летят половината самолети Airbus neo

The Russian-made SSJ-100 aircraft that caught fire yesterday during landing in Antalya, had a history of significant issues: four aborted takeoffs in the past year and a half, and an engine failure during one flight. Other problems included damage to the landing gear doors,… pic.twitter.com/C7ZRvWdKcy