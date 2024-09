На военен парад в Иран показаха модернизирания "Шахед-136B" (СНИМКИ)

На военен парад, проведен в събота, 21 септември, в иранската столица Техеран бяха показани нова балистична ракета и модернизиран атакуващ дрон "Шахед-136B".

Представената ракета с твърдо гориво "Джихад" има обсег от 1000 километра, съобщи Иранската държавна агенция IRNA.

А дронът "Шахед-136B" е подобрена версия на "Шахед-136", каквито Русия редовно използва във войната си срещу Украйна, с нови функции и обхват на полета от повече от 4000 километра.

Iran shows its new ballistic missile. ‘Jihad’ features a high-explosive detachable warhead and boasts an operational range of 1,000 kilometers. It was unveiled for the first time during a military parade in Tehran today. pic.twitter.com/koYTnO0Eab

NEW: During a military parade to initiate the Holy Defense Week, an annual commemoration of the 1980–1988 Iran–Iraq War, the IRGC has unveiled the 'Jihad,' a new liquid fuel ballistic missile with a range of 1,000 km, as well as 'Shahed-136B,' a new variation of the suicide drone… pic.twitter.com/61eaHonO6M