Над 38 убити при въздушни удари на Израел в Хан Юнис (ВИДЕО)

Най-малко 38 души са загинали в израелски удари, извършени през нощта в Хан Юнис, разположен в южната част на ивицата Газа. Израелските сили са провели също така операция в болница в северната част на територията, контролирана от "Хамас", според местните власти.

Министерството на здравеопазването в Газа информира, че сред пострадалите от израелските атаки срещу жилищни сгради в Хан Юнис има много жени и деца.

Израелските военни съобщиха, че са неутрализирали множество палестински бойци чрез въздушни и наземни удари, както и че са разрушили значителна военна инфраструктура. Още: Великобритания иска да предаде на МНС разузнавателна информация от Газа

Жителите на района днес се завърнаха, за да претърсват отломките в опит да намерят лични вещи, дрехи и документи, докато децата търсеха играчките си, съобщава Ройтерс. Според болницата "Насер" в близост сред загиналите има три деца.

В северната част на Газа, където израелската армия провежда настъпление в района на Джабалия, започнато преди седмици, израелските сили са щурмували болницата "Камал Адуан". Те са разположили свои части пред сградата, съобщават представители на местното здравеопазване. Това е едно от малкото здравни заведения в района, които продължават да функционират.

The Journalist asks: “What’s in the bag?”



The man holding the bag: “Remains, just remains.”



This is what’s left after an Israeli airstrike hit the Abdeen family’s home in Khan Yunis. pic.twitter.com/tf20UdwsM9