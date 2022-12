Над 40 жертви и стотици без дом след проливни наводнения във Филипините (ВИДЕО)

Около 400 000 души бяха разселени заради бедствието, съобщи "Блумбърг". Девет други бяха ранени, а 25 остават в неизвестност, се казва в съобщението.

Стотици райони бяха наводнени по време на коледните празници от дъждове, причинени от това, което метеорологичната агенция нарече линия на срязване или точката, където се срещат студен и топъл въздух.

Някои райони бяха потопени във води до бедрата, а някои къщи, направени от леки материали, бяха повредени от проливните дъждове. Първоначалните щети на земеделската продукция се оценяват на близо 66 милиона песо (1,2 милиона долара), съобщиха от съвета за управление на бедствия.

Terrible flooding in the #Philippines has killed about 40 people. Another 25 have been reported missing. pic.twitter.com/GYmx1G9IKh