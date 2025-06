Тръмп вдигна мерника на ирански ядрен обект

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал военните си съветници дали 14 000-килограмови бомби могат да унищожат иранския ядрен обект Фордо, съобщава Axios. Бомбите за разрушаване на бункери, известни като Massive Ordnance Penetrators, са в арсенала на САЩ, но Израел не разполага с оръжията или бомбардировачите, необходими за разполагането им.

Според информацията, Тръмп изрично е питал могат ли американските бомби да се справят и изглежда е имал известни съмнения. Възможностите ги имаме, но планът за атака не може да е само "минаваме и пускаме две бомби", казва неназован американски служител - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

Още: Израел отговори на Иран, порази военни обекти (ВИДЕО и СНИМКИ)

Фордо е заровен под земята на дълбочина от около 100 метра, за която се смята, че е недостъпна за израелските въздушни оръжия. Той се намира до град Кум, в едоименната планина.

Длъжностни лица от Пентагона са казали на Тръмп, че вярват, че бомбите могат да работят срещу Фордо, въпреки че все още не е ясно дали Тръмп е толкова сигурен, съобщава Аxios. Бомбите никога не са били използвани в реални бойни действия, а само при тестове.

Интересно - израелската армия предупреди всички цивилни да се евакуират от района на Арак, където има ирански ядрен реактор за тежка вода - Още: МААЕ: Не сме виждали признаци Иран да работи по ядрено оръжие (ВИДЕО)

The Israel Defense Force has just released an evacuation order in both Arabic and Farsi, calling for all civilians and employees residing in or around a designated area within the cities and Arak and Khandab to immediately depart, stating, “The Israeli army is operating in this… pic.twitter.com/XJLiCcl9uo