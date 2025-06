Тръмп е одобрил планове за атака срещу Иран, но едно нещо засега го спира (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е одобрил планове за атака на Иран от американската армия, само че засега задържа финалната заповед, за да види дали Техеран все пак ще се откаже от ядрената си програма. Това съобщават както The Wall Street Journal, така и CNN - на база свои вътрешни източници. Самият Тръмп каза пред репортери т.е. публично, че "имам идеи, но не съм решил финално - искам да взема финално решение една секунда, преди да е необходимо" - Още: Тръмп вдигна мерника на ирански ядрен обект.

The Wall Street Journal коментира, че Тръмп се надява само заплахата от това американците да се включат в израелската военна операция да накара Иран да се откаже изцяло от ядрената си програма. Има информация, че цяла седмица специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф опитва да уреди преговори с Иран, чрез контакти с иранския външен министър Абас Арагчи.

"Знаете ли, защото нещата се променят. Искам да кажа, особено с войната, нещата се променят с войната. Може да се отиде от едната крайност в другата", каза той пред Кейтлан Колинс от CNN в Овалния кабинет. Преди това обаче американският президент говореше по друг начин - че от Иран искали да дойдат в Белия дом, само че било "малко късно" и че Техеран трябвало да се съгласи на сделка преди Израел да започне операция "Изгряващият лъв":

🇺🇸 Trump: "We are not seeking a ceasefire. We are seeking total victory — and that means Iran will not have nuclear weapons."



He also claimed that Iran now wants to meet: "They want to come, even to the White House. But it's a little late for that. They should’ve agreed to a… pic.twitter.com/uPRgsk7d4a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2025

Вече на два пъти Тръмп събра Ситуационния съвет за национална сигурност и след това в американските медии изтече информация, че в ход са дискусии между неговите първи съветници за това как САЩ могат да направят спрат иранската ядрена програма, без да бъдат въвлечени в пълномащабна война.

Иначе Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ/IDF) обявиха, че от началото на операция "Изгряващият лъв" са ударили над 1100 цели в Иран. А аятолах Хаменей засега е категоричен - Иран ще се съпротивлява и няма да приеме "наложен му мир" т.е. условия, които за Техеран са червени линии. Смята се, че едно от тях е точно иранската ядрена програма - Още: Върховният лидер на Иран отвърна на Тръмп, който поиска "пълна капитулация" (ВИДЕО)

In Tehran, crowds take to the streets in support of the Iranian army and its forces amid the ongoing confrontation with Israeli. pic.twitter.com/6CLWWop40x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2025

Докато Тръмп мисли, американските военни продължиха да придвижват сили към Европа и към Близкия изток, включително самолети-цистерни за зареждане на изтребители и бомбардировачи по време на полет, военни кораби, способни да свалят балистични ракети, бойна група самолетоносачи и изтребители F-22, които излетяха от САЩ към база във Великобритания на 18 юни. Но сателитни снимки показаха, че една от американските военни бази в Катар изглежда вече е изоставена - дали защото САЩ вземат мерки за чакан ответен ирански удар, след като нападнат, или поради друга причина, не е ясно.

Very interesting: Low-res satellite images show Qatar’s Al-Udeid Air Base nearly empty, with aircraft parking areas cleared.



U.S., UK, and Qatari jets appear to have been relocated over fears of possible Iranian strikes. pic.twitter.com/HsGTOHPzHh — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Very interesting: Low-res satellite images show Qatar’s Al-Udeid Air Base nearly empty, with aircraft parking areas cleared.



U.S., UK, and Qatari jets appear to have been relocated over fears of possible Iranian strikes. pic.twitter.com/HsGTOHPzHh — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин също се изказа по въпроса с Иран - и то след като Тръмп коментира, че говорил с него и му казал първо да оправи Русия, после да гледа навън:

☎️ Trump said he spoke with Putin yesterday



According to him, Putin offered to help with negotiations on Iran — but was immediately put in his place:



💥 “I said, ‘Vladimir, let’s start with Russia first.’”



The U.S. President also called both Russia and Ukraine “stupid” and… pic.twitter.com/pHZErDsYQ1 — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2025

Путин каза пред журналисти на Икономическия форум в Санкт Петербург, че дори не мислил за вариант аятолах Хаменей да умре или да падне от власт. Руският диктатор дори заяви, че "подземните заводи" на Иран за обогатяване на уран всъщност нищо не правят - те си съществуват и от тях нищо не дошло. И още - Русия предлагала на Иран сътрудничество в разработка на ПВО, но Техеран не проявил интерес, а сега не е искал военна помощ от Москва: