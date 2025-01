Намерено на летището: Бебе горила се възстановява и даже напълня в Истанбул (ВИДЕО)

5-месечна горила беше спасена от товарното отделение на самолет и сега се възстановява в зоопарк в Истанбул, докато служителите по дивата природа обмислят връщането й в естественото местообитание. Горилата беше открита миналия месец в кутия на полет на Турските авиолинии и е пътувала от Нигерия до Тайланд, съобщава CBS News. След публично състезание той е кръстен Зейтин, което означава маслина, и се възстановява в зоологическата градина в Полонезкой.

Седмици след като е открит на летището - Зейтин е напълнял и показва признаци на възстановяване от травматичното си пътуване.

„Когато дойде за първи път, беше много срамежлив, оставаше там, където го оставихме“, каза ветеринарният лекар Гюлфем Есмен. „Сега той няма тази срамежливост. Дори не го е грижа много за нас. Играе игри сам".

Разбира се, това, което искаме и желаем, е бебето горила … да продължи живота си в родината си“, каза в неделя Фахретин Улу, регионален директор на Истанбул за опазване на природата и националните паркове

„Важното е, че на мястото, където отива, се създава абсолютно безопасна среда", добави той.

