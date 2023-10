Не е пример за подражание: Израел изхвърля Грета Тунберг от учебната програма

""Хамас" е терористична организация, отговорна за убийството на 1400 невинни израелци, включително деца, и за отвличането на над 200 души в Газа", припомнят от министерството. Оттам казват, че позицията на активистката я "дисквалифицира като образователен и морален модел за подражание и тя вече няма право да служи като вдъхновение и пример за израелските ученици“.

Подкрепата за палестинците от страна на Грета Тунберг предизвика възмущение сред много израелци. А говорителят на израелската армия Арие Шаруз Шаликар коментира пред POLITICO, че „всеки, който се идентифицира с Грета в бъдеще, е поддръжник на терора“.

Припомняме, че на 20 октомври шведската активистка заяви в социалната мрежа X, че подкрепя Палестина.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO