Не спазват обещанието: Израелци разпиляха пакети с храни за Газа ВИДЕО

Това е поредната от серия подобни случки, показващи неспазване на обещанието. Израел се съгласи да позволи безпрепятствено предоставяне на хуманитарна помощ на обсадения анклав, предаде Ройтерс. Още: Двама лекари са убити при израелски въздушен удар в Ивицата Газа

Четирима протестиращи, включително непълнолетен, бяха арестувани на контролно-пропускателния пункт "Таркумия", западно от Хеброн, в израелската част на окупирания от Израел Западен бряг, заявиха адвокатите, представляващи протестиращите.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват как демонстрантите хвърлят от камионите на земята превозваните хуманитарни помощи, като съдържанието на отворените кашони се пръсва разпиляно по пътя. В съобщенията се посочва, че това са израелски десни активисти, които са блокирали камиони с хуманитарна помощ, пътуващи към Газа. Още: Нетаняху се озъби на Байдън: Израелците ще се бият с нокти, ако трябва

Израелската полиция не е дала отговор на запитването на Ройтерс за коментар.

Израел е подложен на значителен международен натиск да увеличи потока от помощи за Газа, където международни организации предупреждават за сериозна хуманитарна криза, застрашаваща населението от над 2 милиона души.

Преди ден израелските власти обявиха, че ще заработи нов пропускателен пункт в северната част на Газа, а временното пристанище, построено от САЩ, е близо до откриване, посочва Ройтерс. Тези мерки имат за цел да улеснят снабдяването с хуманитарна помощ на палестинския анклав.

