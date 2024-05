Нетаняху бесен заради признаването на палестинската държава - било "награда за тероризма" (ВИДЕО)

„80% от палестинците в Юдея и Самария подкрепят ужасното клане на 7 октомври. На това зло не може да му се даде държава. Това ще бъде терористична държава. Тя ще се опита да повтори клането от 7 октомври отново и отново; ние няма да се съгласим с това. Награждаването на тероризма няма да донесе мир и няма да ни попречи да победим Хамас", заяви Нетаняху в социалната мрежа Х.

