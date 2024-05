От "осанна" до "разпни го" - реакциите за Нетаняху и Трибунала в Хага

Така коментира искането на прокурора на Международния наказателен съд за заповед за арест на Нетаняху държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен, цитиран от NEXTA TV.

Президентът на САЩ Джо Байдън също осъди "скандалното" искане за арест на израелски лидери по подозрение във военни престъпления.

"Искането на прокурора на Международния наказателен съд за издаване на заповеди за арест на израелски лидери е възмутително. И нека бъда ясен: каквото и да намеква този прокурор, между Израел и Хамас няма равнопоставеност - няма", заяви Байдън.

Позицията му представлява обратен завой, тъй като съвсем до скоро той атакуваше Нетаняху и дори отп рави остри критики към водената от него политика. На свой ред Нетаняху също се изказа остро, като заяви, че страната му ще се бори с нокти и зъби за своята кауза. Още: Нетаняху се озъби на Байдън: Израелците ще се бият с нокти, ако трябва

Израел определи като "исторически позор" искането на прокурора Карим Хан. По-рано днес той подаде молба за издаване на заповеди за арест на Нетаняху и министъра на отбраната Йоав Галант, както и на висши ръководители на Хамас по подозрение във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Още: Международният съд издаде заповед за ареста на Нетаняху

Министърът на външните работи Израел Кац заяви, че Хан "на един дъх споменава министър-председателя и министъра на отбраната на Израел заедно с отвратителните нацистки чудовища от Хамас - исторически позор, който ще се помни завинаги", припомня БГНЕС.

Прокурорът посочи, че иска издаване на заповеди срещу Нетаняху и Галант за престъпления, включващи "умишлено убийство", "изтребление и/или убийство" и "глад".

Кац осъди този ход като "скандално решение", което е равносилно на "фронтална атака... срещу жертвите от 7 октомври", когато Хамас започна нападението си срещу Израел, предизвиквайки войната в Газа. Израелският министър добави, че страната му ще създаде специална комисия, която да се бори с усилията на прокурора на МНС да получи заповед за арест, както и ще предприеме дипломатически натиск срещу нея. Още: "Той няма да спре геноцида": Призив за арест на Нетаняху от Международния наказателен съд в Хага

Кац заяви, че планира да "разговаря с външните министри на водещите държави в света, така че те да се противопоставят на решението на прокурора и да обявят, че дори и да бъдат издадени заповеди, те не възнамеряват да ги прилагат спрямо лидерите на държавата Израел".

Хамас също зае критична позиция. Решението на прокурора на МНС „приравнява жертвата с палача“, каза пред Ройтерс високопоставеният представител на Хамас Сами Абу Зухри.

