Нетаняху: Иран два пъти се опита да убие Тръмп (ВИДЕО)

Иран се опитал два пъти да убие президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху. "Сега иранският режим бомбардира нашите жилищни райони, докато ние се целим в терористите. Това не е новина. Те два пъти се опитаха да убият президента Тръмп. Те бомбардираха американски посолства. Те убиха 241 морски пехотинци в Бейрут. Те убиха и раниха хиляди американци със своите самоделни взривни устройства в Афганистан", каза още Нетаняху.

На Путин не му се мре и няма да натисне ядреното копче, но религиозните фанатици в Иран - да

"Те горя американския флаг, до безкрайност скандират: "Смърт на Америка". Нашият враг е вашият враг... Нашата победа, ще е ваша победа", каза още израелският премиер. Той подчерта, че страната му защитава свободата в Близкия Изток и извън пределите. По думите му Израел защитава Европа.

Още: Иран е шокиран от силата на израелския удар. Заплахата за американските бази

Israel is defending freedom in the Middle East and beyond.



We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missiles, to be able to threaten… pic.twitter.com/f7lLOrsP0M