"Обесен на крана": Руска иновация за украса на коледно дърво (ВИДЕО)

Действието се разиграва в Якутия, като медията обръща внимание, че става въпрос за република в рамките на космическата суперсила.

Видно и от кадрите новогодишното дърво е украсено с помощта на най-новите руски технологии. На пръв поглед изглежда, че човекът е обесен на кран, но впоследствие се забелязва, че мърда и очевидно той е украсил коледното дърво.

🤡 In Yakutia (a republic within the space superpower), the New Year tree was decorated with the help of the latest Russian technologies. pic.twitter.com/zLuzuOK3mQ