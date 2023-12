Фал с коледните светлини в Лондон (ВИДЕО)

Тълпа от хора се събра до сградата на парламента в Лондон, за да наблюдава запалването на светлините на коледната елха. Но не мина съвсем по план, пише за случая и BBC. ОЩЕ: Падна коледната елха във Вашингтон (ВИДЕО)

От кадрите може да се види, че публиката трепетно очаква запалването на светлините и дори отброява до този момент. За изненада на всички обаче лампичките на коледното дърво огряват само половината от него. Ситуацията предизвика смеха на събралото се множество.

The annual Christmas tree lighting at Parliament in London was only halfway festive. pic.twitter.com/ytfyh6eeha