Обвинила брат на крал Чарлз в изнасилване: Вече е мъртва

41-годишната Вирджиния Джуфре, която заведе дело за изнасилване срещу британския принц Андрю, брат на британския крал Чарлз III, е мъртва. Новината вече обикаля редица световни медии.

Официалната версия, която беше споделена от семейството на Джуфре, е, че тя се е самоубила. "С напълно разбити сърца съобщаваме, че Вирджиния почина снощи във фермата си в Западна Австралия. Тя стана жертва на самоубийство, след като през целия си живот е била жертва на сексуално насилие и трафик на хора".

През 2021 г. активистката за човешки права заведе дело срещу принц Андрю, обвинявайки го, че я е принудил към сексуални отношения, когато е била тийнейджърка. Принцът падна в немилост заради скандала. Джуфре беше и една от най-гласовитите обвинителки на обесилия се в затвора милиардер Джефри Епстийн (Епщайн) - официалната версия е, че се е обесил сам, но подозренията за мнозина остават.

