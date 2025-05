Официално: Индия обяви целта на ударите в Пакистан

Военните удари на Индия срещу Пакистан са били насочени срещу "терористични лагери", които са служели като центрове за набор на бойци и плацдарми, като в тях е имало складирани оръжия и съоръжения за военна подготовка, заявиха индийските военни, цитирани от Ройтерс. "Разузнаването и наблюдението на базираните в Пакистан терористични модули показаха, че предстоят нови нападение срещу Индия, поради което беше необходимо да се предприемат превантивни удари", заяви главният секретар на индийското външно министерство Викрам Мисри.

Най-малко десет души загинаха, а 48 са ранени, в село Пунч в индийската част на Кашмир при размяната на артилерийски огън между Индия и Пакистан по границата им в оспорвания хималайски регион.

VIDEO: India has SHOT DOWN a Pakistani JF-17 fighter jet over Kashmir, after bombing Pakistan two hours ago.



This war is escalating ultra FAST.. pic.twitter.com/wOAc7nSvMs