Нова война: Индия удари Пакистан и Кашмир (ВИДЕА)

Индия обяви, че е ударила Пакистан и контролираните от Пакистан райони в Кашмир. „Индийските въоръжени сили започнаха операция „Шиндур“, нанасяйки удари по терористичната инфраструктура в Пакистан и окупирания от Пакистан Джаму и Кашмир, откъдето бяха планирани и направлявани терористични атаки срещу Индия“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на страната. Според индийските власти ударите са били прецизни и са били по терористични бази. Пакистански военни обекти не са били взети на прицел. Поразени са били девет мишени в рамките на операцията.

Отношенията между двете страни, които притежават ядрени оръжия, се влошиха, след като въоръжени мъже откриха огън по група туристи в Пахалгам, Северна Индия, на 22 април, убивайки 26 души.

ОЩЕ: Пак стрелба в Кашмир: Индия обвини Пакистан, че нарушава примирието за 11-а поредна нощ

Индия е ударила Пакистан под прикритието на мащабни военни учения в северната част на страната, пише индийското издание на The Economic.

Пакистан заяви, че страната има пълното право да даде решителен отговор на този "акт на война", наложен от Индия.

В резултат на индийските удари са загинали 7 души, включително две деца, съобщи представител на Министерството на отбраната на Пакистан, пише BBC.

Пакистан затвори училища и обяви извънредно положение след индийските удари. Мярката е в сила за най-населената пакистанска провинция Пенджаб, в която живеят близо 130 млн. души.

ОЩЕ: Напрежение между ядрени сили: Индия с първа стъпка в спирането на водата за Пакистан (ВИДЕО)

Министерството на външните работи на Пакистан заяви, че Индия е извършила „непредизвикан и явен военен акт“, който нарушава Хартата на ООН, международното право и установените норми на междудържавни отношения.

Премиерът Шебхаб Шариф свика спешно заседание на кабинета си по сигурността, а пакистанските военни казаха, че са предприели контраудари срещу военни съоръжения в индийската част на Кашмир. Те са поразили най-малко 12 мишени там, заяви източник от индийското разузнаване.

Пакистан затвори въздушното си пространство за 48 часа след ударите от Индия. Дейностите на летищата в Исламабад и Лахор бяха преустановени до второ нареждане.

India has launched Operation Sindoor, striking nine targets it identifies as terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistani-administered Kashmir. According to the Indian military, the precision strikes deliberately avoided Pakistani army facilities. One missile was reportedly… pic.twitter.com/xmraROXklM