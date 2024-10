Огнен ад: Пожар уби най-малко 9 души в болница в Тайван (ВИДЕО)

Пожар в болница в Южен Тайван уби най-малко девет души в четвъртък, докато островът беше ударен от тайфун, съобщи The Associated Press

Пожарът е избухнал в окръг Пингтунг. Загиналите са вдишали дим от пожара, чийто източник все още се изяснява.

🔴TAIWAN 🇹🇼| 8 dead on Thursday 10/3 when a fire broke out in the morning in Antai Hospital in Donggang, Pingtung County, southern #Taiwan. #Pingtung is among the Taiwanese counties hit by #TyphoonKrathon which made landfall on the island with torrential rain and strong winds. pic.twitter.com/SE5bPRQ2Du