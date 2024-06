Огнен ад в завод за литиеви батерии в Южна Корея: Откриха десетки тела (ВИДЕО)

Огненият ад, който вече е потушен до голяма степен, възниква около 10:30ч. сутринта във фабрика, управлявана от производителя на батерии Aricell в Hwaseong, южно от столицата Сеул.

Още: Два големи пожара бушуват в Южна България

Пожарът започва, след серия от експлозии на батерийни клетки вътре в склад с около 35 000 устройства, казва Ким Джин-юн, местен пожарникар.

Агенция Yonhap съобщава, че са открити около 20 тела, но пожарникарят Ким казва на брифинг по телевизията, че 16 души са загинали, а други двама са с тежки изгаряния, предава Reuters.

Още: Нов голям горски пожар пламна близо до Атина

A fire broke out at a lithium battery factory in the South Korean city of Hwaseong. It is reported that 20 workers were killed in the fire. pic.twitter.com/naFZ8sXMRB