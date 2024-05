ООН иска да разследват атаката срещу служителя й в Рафах (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера пра атака в Рафах служител на ООН беше тежко ранен. Служителят заедно с палестинския му шофьор бяха откарани в болница, където изглежда по-късно е починал.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш призова в Twitter, че хуманитарните работници трябва да бъдат защитени.

Той отбеляза, че от началото на войната повече от 190 служители на ООН са били убити в Газа.

"Осъждам всички атаки срещу персонала на ООН и повтарям спешния си призив за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня и освобождаване на всички заложници", заяви Гутереш. ОЩЕ: Служител на ООН е тежко ранен в Рафах

Today a @UN vehicle was struck in Gaza, killing one of our colleagues&injuring another.

More than 190 UN staff have been killed in Gaza.

Humanitarian workers must be protected.

I condemn all attacks on UN personnel and reiterate my urgent appeal for an immediate humanitarian…