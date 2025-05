Оръжията на Китай и САЩ са в центъра на огъня между ядрените сили Индия и Пакистан (ВИДЕО)

Възобновените военни действия между ядрените държави Индия и Пакистан заради оспорвания регион Кашмир ескалираха с мощни индийски удари през нощта на 6 срещу 7 май. Напрежението, което се зароди след терористичен акт в Пахалгам (на територията на Джаму и Кашмир) на 22 април с 26 жертви - 25 индийски туристи и един непалски гражданин, има връзка и с по-голямата, глобална картина. В центъра ѝ са САЩ и Китай.

Актуалното военно противопоставяне отразява по-широка световна промяна, понеже Вашингтон и Пекин задълбочават връзките си с противоположни страни. Индия, която в миналото е била необвързана, се сближи със САЩ и техните съюзници, като рязко намали зависимостта си от руски оръжия. Междувременно Пакистан се превърна в основен китайски клиент.

Сега Индия получава значителна част от оръжията си от САЩ, Франция и Израел, като от 2010 г. насам е намалила руските доставки с над 50%. В същото време Пакистан получава около 80% от оръжията си от Китай, включително самолети J-10C и ракети с голям обсег, пише The New York Times.

Пакистан е използвал китайски ракети срещу Индия

Пакистан е използвал китайска ракета "въздух-въздух" с голям обсег PL-15E срещу Индия при последното нарастване на напрежението. Части от ракетата паднаха в Хошиарпур в щата Пенджаб, според индийски медии, които публикуваха и снимки на отломките.

PL-15 е с обсег на действие 200-300 км в основната версия и с около 145 км за експортния вариант, използван от силите на Исламабад. Достига скорост над 5 Мах, използвайки двуимпулсен твърдогоривен ракетен двигател, и разполага с усъвършенствано насочване с радарен търсач. PL-15 е авангардна ракета, която значително повишава способностите на Пакистан за въздушен бой отвъд видимия обсег.

Индия загуби западни изтребители

Индия тази сутрин обяви, че е ударила Пакистан и контролираните от Исламабад райони в Кашмир. „Индийските въоръжени сили започнаха операция „Шиндур“, нанасяйки удари по терористичната инфраструктура в Пакистан и окупирания от Пакистан Джаму и Кашмир, откъдето бяха планирани и направлявани терористични атаки срещу Индия“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на страната. Според индийските власти ударите са били прецизни и са били по терористични бази. Пакистански военни обекти не са били взети на прицел. Поразени са били девет мишени в рамките на операцията.

Индийците обаче е загубила 5 изтребителя, твърдят местните медии. Става въпрос за три френски Rafale и два руски самолета - Су-30 и МиГ-29.

Пакистан съобщи за 26 цивилни жертви и обеща отговор. Ню Делхи трябва да понесе отговорност, съобщиха от Съвета за национална сигурност в Исламабад. Страната поиска от международната общност да осъди действията на индийските сили.

Международна реакция

Междувременно Франция, Германия и Турция призоваха за деескалация, а Великобритания обяви, че е в готовност да окаже съдействие и на двете страни.

Китайското външно министерство посочи: "Готови сме да работим с международната общност за намаляване на напрежението между Индия и Пакистан. Ние сме загрижени за развитието на ситуацията между Индия и Пакистан и призоваваме двете страни да проявят сдържаност".

