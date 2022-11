Още една жена е убита в Иран, по високите етажи на режима настава раздор (ВИДЕО)

Твърдението на експертите се базира на изявленията на председателя на парламента Мохамад Багхер, който е влязъл в политическа битка с други т.нар. „хардлайнъри“, които заемат по-твърди позиции спрямо протестиращите. Багхер и вътрешният му кръг ги обвиняват за подклаждането на размириците сред най-младите иранци. Критиките им са насочени основно към бившия секретар на Върховния съвет за национална сигурност – Саеед Джалили, който сега е в партията Фронт за ислямска стабилност. Обвиняван е за „сурово и насилствено“ отношение към недоволните граждани.

Разделянето на фракции се вижда и при администрацията на президента Ебраим Раиси, където няколко членове поискаха ограничена политическа реформа, за да може да успокоят протестиращите. Става въпрос за министъра на културното наследство, туризма и занаятите Езатолах Зархами, който изказа предположение, че режимът би могъл да отмени законите за задължителното забулване, без да навреди на основите на Ислямската република. Той също така изрази косвена подкрепа за облекчаване на законите за цензура и ограниченията в интернет и призна, че много иранци не вярват на държавните медии.

Президентът Реиси и върховният водач Али Хаменей не подкрепят никакви политически реформи, а най-близките им хора и те самите продължават да обвиняват САЩ, Израел и Саудитска Арабия за масовите демонстрации.

Раздор има и сред депутатите. Някои народни представители, спечелили мандат от избирателните райони, където в момента режимът е най-брутален срещу протестиращите, критикуват остро властите. Твърдолинейният парламентарист Бехзад Рахмини от Сакез, провинция Кюрдистан - където е живяла и е погребана Махса Амини - критикува 227-те депутати, призовали съдебната система да издаде смъртни наказания за арестуваните протестиращи.

Депутат от Чабахар, провинция Систан и Белуджистан, също осъжда реакцията на режима за потушаване на протестите в парламентарно обръщение на 6 ноември, а на 9 ноември подава оставка. Той се обявява против репресиите на силите за сигурност срещу протестиращите в Захедан, провинция Систан и Белуджистан, на 30 септември, които нарича "кървав петък". Тогава загинаха десетки граждани.

На 10 ноември се проведоха поне 6 протеста в 5 града, но днес се очаква активността на демонстрантите да се увеличи и разпространи в повече населени места.

Barbaric regime in Iran!



Tonight, as Iranians were dancing in the streets of Rasht, pro-regime militias showed up and shot at protesters. They shot this girl who was fighting for life afterwards.



Iranians are literally risking their life for freedom.#MahsaAmini

Source @Vahid pic.twitter.com/Ixw40paMvk