"Смърт за диктатора" край гроба на Махса Амини: В Иран отбелязаха 40 дни от смъртта ѝ (ВИДЕО)

Десетки мъже и жени крещяха "Жена, живот, свобода" и "Смърт за диктатора" на гробището в Сакез - родния град на Амини, намиращ се в западната провинция Кюрдистан. Това се вижда на кадри, споделени в социалните мрежи.

Thousands of people walking to visit #MahsaAmini ‘s tomb on the 40th day of her loss.



Khamenei should be scared of these people, these glorious spectacular people.

People in #Saqez city of #MahsaAmini gathered on the 40th day to protest chanting “woman life freedom”



pic.twitter.com/DLNuIsqHAT

Припомняме, че в средата на септември нравствената полиция в Ислямската република задържа 22-годишната жена заради „небрежно поставен хиджаб“. Тя почина три дни по-късно в болница в Техеран, след като беше в състояние на кома. Според семейството на Амини властите са ѝ нанесли тежък побой и са я убили, докато от режима отхвърлят обвиненията и заявяват, че младото момиче е починало вследствие на „основно заболяване“.

От миналия месец в десетки градове в Иран се провеждат масови протести срещу Хаменей с искане за зачитане на правата на жените и като цяло – на човешките права.

В сряда сутринта опечалените се отправиха към гроба на Амини, въпреки че службите за сигурност бяха предупредили семейството ѝ да не провежда церемонията, заплашвайки, че "трябва да се притесняват за живота на сина си". Това твърдят активисти, цитирани от британското издание "Гардиън".

Снимки, споделени от правозащитната група Hengaw, показват засиленото присъствие на силите за сигурност в Сакез през изминалата нощ, които според съобщенията са затворили входовете на града. Въпреки това на кадрите се вижда как десетки хора влизат в града с коли и мотоциклети, както и пеша - по пътищата и през полетата.

"Кюрдистан, Кюрдистан, гробище на фашисти", скандира група хора, заснета на друг видеоклип, споделен от активисти в Twitter. В градовете Сенендедж, Сакез, Дивандарех, Мариван и Камяран се провежда повсеместна стачка. Всички те са в провинция Кюрдистан.

Conflicts have been reported in several areas of Sanandaj despite the heavy security presence there.



October, 26, 2022

At 40th day state murder ceremony of Zhina Amini, people are chanting "Freedom".



Aichi Cemetery, Saqqez



Wednesday, October 26

Групата, която следи за нарушения на правата в Кюрдистан, заяви, че легендарните ирански футболисти Али Даеи и Хамед Лак са пътували до Сакез, за да участват в траурната церемония, и са отседнали в хотел "Кърд", но са били отведени в правителствения пансион под охраната на силите за сигурност, съобщи Hengaw.

Даеи и преди е имал проблеми с властите заради онлайн подкрепата си за протестите.

Вестник "Хамихан" обаче цитира губернатора на Кюрдистан Есмаил Зарей Куша, който казва, че Даеи и други известни личности са в Техеран и "в Сакез всичко е спокойно".

Съобщава се, че по време на потушаването на протестите са били убити 141 демонстранти, като броят на жертвите беше актуализиран във вторник. Амнести Интернешънъл заяви, че най-малко 23 деца са били убити, докато някои източници посочват, че броят им е 29.