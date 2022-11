Още смъртни присъди в Иран, Трюдо се хвана на фалшива новина за протестиращите

Междувременно в онлайн пространството започна да циркулира фалшива новина, че иранският парламент е осъдил на смърт 15 хиляди арестувани протестиращи, съобщи в днешния си анализ Институтът за изучаване на войната (ISW). Отбелязва се, че много потребители, включително канадският премиер Джъстин Трюдо, са разпространили „несъзнателно“ тази информация.

Това твърдение се базира на фактическата информация, че 277 депутати подписаха писмо, в което призовават съдебната система да преследва арестуваните протестиращи на 6 ноември. Досега съдебната система е осъдила на смърт поне петима демонстранти и вероятно ще екзекутира още, но режимът не е решил да убие 15 000 арестувани протестиращи. Тази дезинформация отклонява общественото внимание от жестокостите и нарушенията на човешките права, които властите действително извършват срещу своя народ, анализират експертите от ISW.

На 16 ноември съдебната власт осъди на смърт трима протестиращи. Двама от тях бяха обвинени в нападение или заплаха за нападение срещу силите за сигурност, а третият - в блокиране на пътища и повреждане на обществено имущество. Осъдените могат да обжалват присъдите. От началото на протестите на досега режимът е осъдил на смърт най-малко петима протестиращи.

The Islamic Republic of Iran's security forces violently assault an unveiled woman. Regimes with no legitimacy must rely on brutality. pic.twitter.com/012quuzvTm