Протестите в Иран ескалираха - властите бият хора в метрото, граждани стрелят по тях (ВИДЕО)

Недоволството срещу режима бе допълнително разпалено от новината, че между 500 и 1000 непълнолетни са били задържани в специални центрове, където духовници и психотерапевти ги превъзпитават. Очаква се силата на протестната вълна да се запази и днес, и утре.

ОЩЕ: Иранският режим задържа стотици деца и ги превъзпитава в специални центрове

На 15 ноември се проведоха най-малко 54 протеста в 36 града, разположени в общо 24 ирански провинции. В столицата Техеран недоволни граждани се събраха в метрото – където дори запалиха огньове, на главния пазар, в квартал Садаат Абад, а стотици студенти протестираха в кампуса на Ислямския университет Азад, в клона му за наука и изследвания.

В града бяха блокирани кръстовища и станции на метрото, а демонстрантите крещяха „Свобода“ и „Смърт за диктатора“ по адрес на върховния водач Али Хаменей. Силите за сигурност нахлуха във влаковете в метрото и започнаха да бият хора, които дори не са част от протестите, се вижда от видеа в социалните мрежи.

Nov 15—Tehran, #Iran

The forces of the Islamic Republic invaded the subway and beat people. Yes, the people in the subway weren't protesting, they are just on their way to home/work. #IranRevolution#مهسا_امینی pic.twitter.com/1RnHWdr7U5