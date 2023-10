Оставиха ги без вода: Израелските сили прекъснаха водопровод на няколко палестински села (ВИДЕО)

Медията е споделила видео, в което се вижда как се прекъсва водопровода.

Групата за граждански права B'tselem казва, че Израел не позволява на общностите достъп до водоснабдителната мрежа.

Israeli forces have ripped up a water pipeline supplying Palestinian villages in the South Hebron Hills.



Civil rights group B’tselem says Israel doesn’t allow the communities access to the water grid ⤵️ pic.twitter.com/1p2uYSwRqe