Израелски заселници оскверниха мюсюлмански гробища в Йерусалим (ВИДЕО)

Израелските заселници са заснети да пеят и да ходят по гробовете на мюсюлманско гробище близо до комплекса на джамията Ал Акса. ОЩЕ: Щурмуваха джамията Ал-Акса (ВИДЕО)

Israeli settlers have been filmed singing and walking on graves at a Muslim cemetery near the Al Aqsa mosque compound in occupied East Jerusalem ⤵️ pic.twitter.com/dAC63NqrfB