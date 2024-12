Откриха склад за наркотици на брата на Башар Асад, подпалиха гробницата на баща им в Сирия (ВИДЕО)

Силите за сигурност на новото сирийско правителство обявиха, че са получили достъп до голям склад, използван за производство и съхранение на наркотици, включително каптагон, получил прозвището "кокаинът на бедните" и станал свръхпопулярен в Близкия изток и Северна Африка. Едно хапче каптагон съдържа фенетилин, синтетичен амфетамин, кофеин и други стимулатори. Върху нервната система каптагонът въздейства по сходен начин като амфетамините - може да предизвика еуфория, повишена умствена и физическа работоспособност, по-малка нужда от сън. Но интензивната му употреба води до нарушаване на когнитивните функции и дори до сърдечносъдови смущения, припомня Deutsche Welle.

Режимът на Башар Асад печели милиарди долари от контрабандата на силно пристрастяващите амфетамини каптагон от Сирия, главно към богатите на петрол арабски държави от Персийския залив.

Syrian Rebels Discover Largest Warehouse and Laboratory for Producing the 'Jihad Drug'



Syrian rebels have uncovered a major warehouse that distributed the popular drug Captagon (fenethylline). The logistics hub and the entire production network were managed by Bashar al-Assad's… pic.twitter.com/O9Id51a9Ov