Отмъщение: В Дагестан убиха мъж, воювал за Русия в Украйна (ВИДЕО)

Военен е бил убит в Дагестан заради участието си във войната в Украйна.

Още: Години наред верен на Путин и за миг - корумпиран си заради сина ти и атаката в Дагестан

Жители на Дагестан отишли в дома на участник във войната и го обвинили, че служи на руснаците.

Още: "Новите афганистанци": Кремъл започва да се страхува от военните, завърнали се от фронта

"Дойдоха 30-40 души, дори не разговаряха с децата ми. Стреляха по всички. Биха с тръби", разказва майката на загиналия.

Припомняме, че през юни бяха извършени терористични атаки в Дагестан, при които загинаха десетки. Атентатите показват нарастващите трудности на Русия да управлява вълната от ислямистки терор у дома, докато нейните сили за сигурност са ангажирани във войната в Украйна.

ОЩЕ: Атаките в Дагестан разкриха: Улисана в Украйна, Русия се оказа уязвима у дома

Trouble in Dagestani paradise. Moms complaining about what they describe as Wahabi gangs, killing one of their sons for 'serving in the special military operation'.



"They accused that our sons are there with Russians. It is haram to you, they said, you are helping the Russians.… pic.twitter.com/2kZBVgNvac