Пакистан повежда мюсюлманските страни срещу Израел

Пакистан изрази пълната си подкрепа за Иран в контекста на израелската операция "Изгряващият лъв". Страната призова за "мюсюлманско единство срещу Израел" след продължаващите нападения, с които Тел Авив цели да спре Техеран по пътя към разработване на ядрено оръжие. Пакистан, която е ядрена държава, обяви, че застава на страната на Ислямската република и че ще я подкрепя "на всеки международен форум", за да защити интересите ѝ. Думите са на министъра на отбраната Хаваджа Асиф по време на обръщението му към Националното събрание.

"Израел се е насочил към Иран, Йемен и Палестина. Ако мюсюлманските народи не се обединят сега, всеки един от тях ще бъде изправен пред същата съдба", заяви той.

