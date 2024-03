Поддръжници на Далай Лама опитаха да нахлуят в китайското посолство в Индия (ВИДЕО)

Полицията в Индия задържа няколко тибетски протестиращи, докато десетки се опитваха да нахлуят в посолството на Китай в Ню Делхи.

Поводът беше 65 години от потушаването на неуспешно въстание от Китай, което принуди Далай Лама и хилядите му сънародници да избягат.

Протестиращите носиха тибетското знаме и плакати, на които пише: „Тибет никога не е бил част от Китай“ и „Китай, спри репресиите в Тибет“, призовавайки за независимост на Тибет от „китайската инвазия“, допълва jurist.org. ОЩЕ: Ричард Гиър призова американските законодатели да подкрепят Тибет

Police in India detained several Tibetan protesters as dozens tried to break into the Chinese embassy in New Delhi.



They were marking 65 years since a failed uprising was crushed by China, forcing the Dalai Lama and thousands of compatriots to flee. pic.twitter.com/PcbqDn4ZEa