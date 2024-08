Politico: САЩ са убедили Иран да не атакува Израел директно

САЩ твърдят, че е възможно Иран да преосмисли осъществяването на многостранна атака срещу Израел.

През последните дни администрацията на президента Джо Байдън работи по дипломатически канали, привличайки съюзниците си от Близкия изток, за да лобира Техеран да промени позицията си. Те са предупредили Иран, че един масиран удар само ще нагнети напрежението и ще рискува пряка конфронтация между двете страни, заявиха двама високопоставени американски служители пред Politico.

Администрацията на Байдън също така е призовала Иран да преосмисли реакцията си относно взрива, при който насред Техеран беше убит лидерът на "Хамас" Исмаил Хания. Защо? Защото смъртта му, изглежда, е резултат от дистанционно управлявана бомба, поставена в къщата му за гости в рамките на тайна операция, а не като част от по-голямо нападение.

Снимка: Getty Images/Guliver

Техеран все повече върви в посоката на мислене на Вашингтон, въпреки че първоначално я отричаше, пише още изданието, позовавайки се на своите анонимни източници.

Американски служители са изпратили послания до Техеран чрез различни посредници, че ако взривът, при който е загинал Хания, е причинен от тайна израелска операция и не е убил ирански граждани, то Иран трябва да преразгледа плана си за военно нападение срещу Израел.

Длъжностните лица заявиха, че очакват някакъв ирански отговор на убийството на Хания, но че Техеран, изглежда, се е пренастроил и САЩ не очакват скорошно нападение срещу Израел.

На въпрос на репортери в сряда дали САЩ смятат, че Иран е променил решението си, говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби отвърна, че не би могъл да говори за конкретни разузнавателни оценки, но че администрацията на Байдън "не иска да вижда ескалация". "Ако има такава, ще бъдем готови да защитим Израел и да се защитим, ако е необходимо", каза той.

Все пак шиитската групировка "Хизбула", която действа от Ливан и е подкрепяна от Техеран, може да нанесе удар по Израел независимо от Иран, пише CNN.

"Хизбула" се движи по-бързо от Иран в плановете си и възнамерява да атакува Израел през следващите дни, съобщава източник на американското издание.

Разположението на Ливан в непосредствена близост до Израел позволява на "Хизбула" да действа без предупреждение. От Южен Ливан към Северн Израел и обратно "валят" ракети и дронове още от октомври миналата година.

