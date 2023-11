Половин час никой не посрещна германския президент на летището в Катар (ВИДЕО)

За половин час нито едно катарско официално лице не се появи на пистата, където бе спрял самолетът на Щайнмайер. Въпреки това обаче пред него бе разпънат червен килим, а на място имаше и почетен караул.

No one met the German president in Qatar



During an official visit to Doha, Frank-Walter Steinmeier waited for almost half an hour at the plane as no Qatari official met him at the airport.



However, a carpet was laid before the German president's arrival and a guard of honor… pic.twitter.com/v63kcmQLr3