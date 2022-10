Премиерът на Израел е в тясна връзка със САЩ заради "опасната близост" между Русия и Иран

"Част от работата, която вършим, е свързана с много опасната близост, която се създава между Русия и Иран", каза той. "Това не е нещо, което ще пренебрегнем... така че това, което трябва да направим, е да изготвяме ежедневна преоценка и да реагираме“.

#Israel will need to react to the dangerous rapprochement between #Russia and #Iran



This was stated by Prime Minister Yair Lapid.



According to him, constant consultations on this issue are conducted with the Americans. pic.twitter.com/o9Fex1DruJ