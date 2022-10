Военният министър на Израел отказа да прати оръжия на Украйна

„Аз съм министър на отбраната и аз съм отговорен за износа на израелски оръжия“, подчерта Ганц. "Можем да помогнем на Украйна с интелигентни системи за предупреждение за ракетно нападение, каквито имаме, а не с оръжия", допълни той.

#Israel will still help Ukraine, but not with weapons "We can help #Ukraine with smart missile attack warning systems, like we have, and not with weapons," Defense Minister Gantz explained. pic.twitter.com/viuyodLAql

Кулеба каза във вторник, че ще поиска от Израел да достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана, за да може страната му да се защити от руските атаки с ирански дронове. „Ако политиката на Израел е такава, че наистина постоянно да се противопоставят на разрушителните действия на Иран, то тогава е време открито да застанат на страната на Украйна“, заяви външният министър в Киев.

Според местните власти над 70 души са били убити през изминалата седмица и половина вследствие на атаки от дронове и ракети.

В четвъртък Яир Лапид трябва да се срещне с Кулеба, за да обсъдят призивите на Киев за помощ от страна на Тел Авив. Висши политически служители заявяват през последната седмица, че Израел няма да промени позицията си относно оръжията и няма да увеличи отбранителната помощ за нападнатата страна, пише местният вестник „Haaretz“.

Изявлението на Бени Ганц идва преди планирания му разговор с украинския му колега Олексий Резников, който се очаква през следващите дни. Отделно, Русия предупреди Тел Авив да не праща оръжия на Украйна – зам.-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев каза, че това би разрушило отношенията между Израел и Русия. Веднага след това изказване Ганц отложи телефонен разговор с Резников, насрочен за същия ден.

Медведев добави в канала си в „Телеграм“ още, че въоръжаването на Киев от страна на Тел Авив ще представлява „много безразсъдна стъпка“.

Според висш израелски служител, цитиран от „Haaretz“, правителството смята, че думите на Медведев са дошли след призива на министъра по въпросите на диаспората Нахман Шай за изпращане на военно оборудване за Украйна. Това се случи в неделя, когато Шай написа в Twitter: „Иран предоставя балистични ракети на Русия. Съмненията за това къде стои Израел в този кървав конфликт са прекратени. Вече няма място за самодоволство. Дойде време да предоставим на Украйна военна помощ, както правят САЩ и НАТО“.

Бившият премиер на Израел Бенямин Нетаняху изрази позиция против пращането на оръжия за Украйна. Според лидера на опозицията технологията може да попадне в ръцете на иранците и да бъде използвана срещу неговата страна.

Former Israeli Prime Minister and opposition leader Benjamin Netanyahu opposed the supply of Israeli weapons to #Ukraine because of fears that the technology could could fall into the hands of #Iranians and will be used against #Israel. pic.twitter.com/d9sg5559f1