Путин благодари официално на Ким Чен Ун, че го спаси от украинците в Курска област

"Отдаваме почит на героизма, високото ниво на специална подготовка и всеотдайността на корейските войници, които рамо до рамо с руските войници защитаваха родината ни като своя. Те изпълниха дълга си с чест и доблест, покривайки се с неувяхваща слава". Тези думи дословно са казани в официална благодарност от руския диктатор Владимир Путин към севернокорейския му колега Ким Чен Ун.

Още: Русия призна официално: Добре, че са севернокорейците (ВИДЕО)

Казаното от Путин е още едно доказателство как той и режимът му сами разкриват лъжите си, при това лъжи, изричани официално. Припомняме, че говорителят на Путин Дмитрий Песков, който не ходи и до тоалетна без разрешението на руския диктатор, преди няколко месеца обяви информацията, че севернокорейски войници помагат на "втората армия в света" да се справи с украинската военна операция в Курска област "фалшиви новини":

⚡️⚡️BREAKING: Putin thanked his North Korean "friends" for their "heroic deeds" in Kursk region — months ago, the Kremlin swore they weren’t there



North Korea officially confirmed it sent troops to fight against Ukraine on Kim Jong Un’s orders.



The Kremlin immediately… pic.twitter.com/PQejRWVMBY