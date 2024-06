От доста време насам е ясно, че Русия събира чужденци за пушечно месо - без никакъв опит и подготовка, те биват пращани на фронта, за да обслужват целите на издирвания от съда в Хага диктатор. Има доказателства, че това се случва или под натиск, или с предоставяне на избор тип "бий се, иначе оставаш без работа/документи за пребиваване". Най-често срещаният пример са африкански студенти и мигранти: "Ще изпепелим Германия": Русия събира доста чужденци за пушечно месо (ВИДЕО).

37-годишният шофьор в хотел Анил Мадусанка е един от избягалите от Русия граждани на Шри Ланка. „Много хора имат (икономически) проблеми“, казва той пред AFP, докато се възстановява в дома си край столицата Коломбо след 7 ужасяващи седмици в Русия. „Ето защо те отиват в Русия или Украйна".

Той мислел, че ще замени карането на туристи за обещана работа като шофьор в Русия, но вместо това му връчили автомат и го изпратили на фронта, за да се изправи срещу украинските сили. Ранен е от шрапнел, който разкъсва и двата му крака. От болницата той избягал в посолството на Шри Ланка в Москва, което уредило репатрирането му миналия месец. „Имам късмет, че успях да избягам“, казва мъжът.

At least 22 Sri Lankan nationals have deserted from the Russian army, in which they participated in the war in Ukraine, and returned home, Sri Lankan Defense Minister Allen Heath said



At least 16 Sri Lankan nationals were killed in the war in Ukraine, dozens were wounded and… pic.twitter.com/90TuOjjINL