Ракетен удар по газов комплекс в Северен Ирак (ВИДЕО)

"Две ракети "Катюша" бяха насочени към газовото находище "Хор Мор" в провинция Сулеймания", съобщи за АФП източник от сигурността. Служител в провинцията потвърди нападението, като заяви, че е избухнал пожар, но са били извикани пожарникари, за да се справят с него.

🛑| 🇮🇶 BREAKING: The explosion that was heard in Soleimanieh, northern Iraq, was due to an attack on a gas field, by the Iraqi resistance (not confirmed yet).



US diplomats in the region hunkered down in bunkers, reportedly. pic.twitter.com/LUABeSUoLC