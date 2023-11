"Хамас" обстрелва с РПГ израелските военни от болница, криейки се зад цивилни (ВИДЕО)

Същевременно Палестинският червен полумесец информира за интензивна стрелба и близо до друга болница в Газа - Ал-Кудс.

От Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) информираха, че са ликвидирали група от 21 бойци на "Хамас", открили огън по тях именно от болницата Ал-Кудс. Според съобщението терористите са били сред тълпа цивилни, опитващи се да напуснат болницата. Криейки се зад цивилните, екстремистите са започнали да обстрелват израелските войници с РПГ. Израелците са отвърнали на огъня и са унищожили някои от тях, други са се върнали обратно в сградата на болницата.

При престрелката не са пострадали израелски военни, но един танк е повреден от гранатомет.

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q