Военни кораби на Иран, Китай и Русия започнаха годишните си съвместни учения в Оманския залив в понеделник, 10 март. Те показват военните си връзки в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва Европа и Украйна, че ще ги изостави. Ученията „Security Belt-2025“, които се провеждат близо до иранското пристанище Чабахар, са петото съвместно военноморско учение на трите страни от 2019 г. насам, съобщават китайските държавни медии.

Анализаторите отдавна разглеждат ученията като демонстрация на засилващото се партньорство между трите авторитарни сили, които се стремят да балансират влиянието на САЩ и да предизвикат ръководения от Запада глобален ред.

Тази година всичко това е още по-ясно изразено, защото Тръмп нарушава трансатлантическия съюз, който е в основата на западната сигурност от десетилетия.

Още: Официално: От днес влизат новите мита на Китай срещу САЩ

