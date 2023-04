Русия ще репетира ответен ядрен удар

Министърът на отбраната Сергей Шойгу обяви внезапна проверка на Тихоокеанския флот в петък, който беше вдигнат по тревога и приведен в най-висока степен на бойна готовност. Според съобщения в руските медии основната задача на инспекцията, чието ръководство е поверено на адмирал Николай Евменов, командващ ВМФ на Русия, ще бъде „натрупване на способности“ за отблъскване на агресията на вероятен противник. ОЩЕ: Беларус прие руско ядрено оръжие, а сега се уплаши от войници на САЩ в Полша

Тихоокеанският флот наброява четири ракетни крайцера със стратегическо значение, които, според идеята на военните плановици, още от съветско време се считат за основно оръжие за ответен ядрен удар. В случай на избухване на конфликт между ядрените сили и възможно унищожаване на наземни силози, подводниците, скрити в заливите на Охотско море, трябва да изстрелят междуконтинентални балистични ракети срещу врага. ОЩЕ: Песков: Черно море никога няма да бъде море на НАТО

