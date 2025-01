Руската пропаганда: Японският премиер иска да сключим мирен договор

Япония възнамерява да сключи мирен договор с Русия. Това е заявил японският министър-председател Шигеру Ишиба, предаде контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости". „Руско-японските отношения преминават през трудни времена. Но ние все още възнамеряваме да сключим мирен договор с Москва след разрешаването на съществуващия териториален въпрос“, цитирани са думите на премиера. В японските медии тези изявления не намират челна позиция.

Токио спори с Москва за четири от Курилските острови - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай. Връщането им би било условие за ключването на конкретното споразумение. Мирен договор между Русия и Япония не е подписван повече от 70 години.

The Prime Minister of Japan expressed a desire to sign a peace treaty with Russia



"Japanese-Russian relations are in a difficult state, but our country will continue its course towards resolving the territorial issue and concluding a peace treaty," reiterated Shigeru Ishiba,… pic.twitter.com/qS4EcGW1zT