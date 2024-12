Самолетната катастрофа в Казахстан: ВИДЕО показа последните мигове на пасажерите

Видеозапис от салона на самолета Embraer 190 на азербайджанските авиолинии (Azerbaijan Airlines), заснет няколко минути преди катастрофата в Казахстан, се появи в социалните мрежи. Субхон Рахимов е изпратил тези кадри на съпругата си веднага щом е разбрал, че нещо не е наред със самолета. На видеото се вижда как пасажерите са притеснени, молят се, а кислородните маски вече са били свалени.

Според една от версиите кислородна бутилка се е взривила на борда. Самолетът загубил контрол и се е разбил, като са оставали по-малко от 3 минути до летище Актау, на крайбрежието на Каспийско море, пише местната медия Lada.kz.

❗️ Breaking: Footage from inside the airplane (Azerbaijan Airlines) a few moments before it crashed in Aktau



According to Russian media, one of the passengers threw these images to his wife as soon as he realized that the plane was falling. In the video you can hear people… pic.twitter.com/GKne8Rjlvd