Удар в руския град Лгов - изглежда цел са били руски морски пехотинци (ВИДЕО)

Кървавата Коледа на 2024 година във войната в Украйна не е свършила. Появиха се данни - съобщения и видеокадри, от пореден обстрел. Този път става въпрос за руския град Лгов, който се намира в Курска област - там, където издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин докара севернокорейски контингент на помощ, тъй като руската армия още не може да си върне завладяната от Украйна част на областта около град Суджа.

Според украински данни, ударът е бил насочен към място, където са разквартирувани руски морски пехотинци - войници от 810 бригада на руската морска пехота. Бригадата е една от най-мразените в Украйна, заради редица изстъпления и разстрели на невъоръжени украински военнопленници. Украинският генщаб потвърди, че точно 810-та бригада е била цел на атаката - тя е била насочена в района на т.нар захарна фабрика на Лгов, защото там са снимани видеа от руски морски пехотинци и публикувани в социалните мрежи, с което те са разкрили местоположението си.

Още: Бермудски триъгълник: Бригада морска пехота от Крим изчезна в битката за Курск

This morning, Lgov in Russia's Kursk region was attacked. It is reported that marines from Russia's 810th Brigade were located in the area where the missile(s) struck. pic.twitter.com/H4lag3iYdW

Locals say the location, near the Sugar Factory, was no secret—Marines openly filmed videos by the "Lgov" sign. Other Russian channels also confirm the 810th Brigade's command post was hit.



"In Lgov, the Ukrainian Armed Forces fired missiles at the command post of the 810th… https://t.co/VKny2BFkUn pic.twitter.com/M40B63mDlD