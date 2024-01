След бомбите в Иран: Върховният лидер предупредил армията да избягва ескалация със САЩ

Точно преди 4 години той бе ликвидиран от САЩ след удар с дрон - по време на мандата на президента Доналд Тръмп.

Още: Взрив край гроба на ликвидиран от САЩ ирански генерал, има десетки жертви (ВИДЕО)

NYT се позовава на двама души, "запознати с вътрешните дискусии в Иран", като съобщава, че Али Хаменей е наредил на военните си началници да проявяват "стратегическо търпение" и да избягват всякаква сериозна ескалация със САЩ. Поискал е от тях да ограничат и атаките срещу американските военни бази в Сирия и Ирак, извършвани от различни проирански милиции в отделните държави в Близкия изток.

Върховният лидер е казал на военните да сведат до минимум отговорите на всякакви предполагаеми израелски операции в Иран.

In the Iranian city of Kerman, there was an explosion near the cemetery where General Qassem Suleimani is buried



Today is the anniversary of the elimination of Suleimani, who was a high-ranking IRGC commander.



According to preliminary information, between 20 and 50 people were… pic.twitter.com/DYvHaqPrz4