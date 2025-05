Саудитска телевизия редактира с изкуствен интелект ВИДЕО с Тръмп, за да скрие гаф

Телевизионният канал "Ал-Арабия" е обработил с помощта на изкуствен интелект видео от разговорите на американския президент Доналд Тръмп със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман по време на посещението му в Рияд. Оригиналното видео показва как на Тръмп поднасят чашка чай, той я държи малко в ръце, после я оставя на масата без да отпие. Тъй като според арабските разбирания това се смята за голямо неуважение и груба обида към домакина, телевизията е прибегнала до този похват, за да спасят имиджа както на престолонаследника, така и на американския гост.

